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Kahramanmaraş'ın 4 İlçesindeki 21 Okulda Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ın 4 İlçesindeki 21 Okulda Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş'ın 4 İlçesindeki 21 Okulda Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:16
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Nurhak ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı 4 okulda, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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Kahramanmaraşın 4 İlçesindeki 21 Okulda Eğitime Ara Verildi
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