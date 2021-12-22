Kahramanmaraş'ın 4 İlçesindeki 21 Okulda Eğitime Ara Verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Nurhak ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı 4 okulda, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.