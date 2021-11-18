Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve Arkadaşları Çocuklarla Buluştu
SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve...
Afşin’de şebeke hattı yenileniyor
Afşin’de şebeke hattı yenileniyor
KSÜ’de yangın tatbikatı
KSÜ’de yangın tatbikatı
Dulkadiroğlu’nda Ulaşım Ağı Büyükşehir’le Güçleniyor
Dulkadiroğlu’nda Ulaşım Ağı Büyükşehir’le Güçleniyor
Değirmendere isale hattı çalışmaları tamamlandı
Değirmendere isale hattı çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Vefat Etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Vefat Etti

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Vefat Etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti.

18 Kasım 2021 Perşembe 21:38
banner459

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde vefat etti.

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

İmran Kılıç, 3 Mayıs 1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

İl ve ilçelerde müftü olarak görev yapan Kılıç, radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı. 26. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek meclise girdi. İmran Kılıç, Arapça bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Vefat Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'ün Hiç Yayımlanmayan Röportajı İngiliz Arşivinde
Atatürk'ün Hiç Yayımlanmayan Röportajı İngiliz Arşivinde
TSK’dan terör yuvalarına pençe!
TSK’dan terör yuvalarına pençe!
Yeni ücretler belirlendi! Danışmak 675 lira
Yeni ücretler belirlendi! Danışmak 675 lira
831 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
831 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Tokat'ta peş peşe 2 deprem oldu
Tokat'ta peş peşe 2 deprem oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber