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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı daha meydana geldi. Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı daha meydana geldi. Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

14 Mart 2023 Salı 13:05

6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada da depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak duyuruldu. Öte yandan, depremin ardından herhangi bir olumsuz durum belirtilmezken ilk alınan bilgilere göre çöken binanın olmadığı ifade edildi.

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Kahramanmaraşta 4.7 Büyüklüğünde Deprem
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