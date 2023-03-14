Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada da depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak duyuruldu. Öte yandan, depremin ardından herhangi bir olumsuz durum belirtilmezken ilk alınan bilgilere göre çöken binanın olmadığı ifade edildi.