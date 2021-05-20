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Kahramanmaraş'ta Kızını Taciz Ettiği İleri Sürülen Kişiyi Öldüren Babaya 5 Yıl Hapis

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta Kızını Taciz Ettiği İleri Sürülen Kişiyi Öldüren Babaya 5 Yıl Hapis

Kahramanmaraş'ta Kızını Taciz Ettiği İleri Sürülen Kişiyi Öldüren Babaya 5 Yıl Hapis

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 07:44
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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık K.I. ile avukatı Kadir Bastırmacı katıldı.

K.I, savunmasında öldürdüğü kişinin sürekli kızını taciz ettiğini ileri sürerek, olayda öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Avukatı Bastırmacı da müvekkilinin eylemi ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Ceza Dairesi, sanığa "kasten adam öldürme" suçundan yerel mahkemece karar verilmişse de sanığa kastın aşılması suretiyle öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

Eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle indirim uygulayan daire, cezayı 5 yıla indirdi.

Kahramanmaraş'ta 5 Haziran 2018'de K.I, kızı Z.I'yı taciz ettiği gerekçesiyle T.Ç'yi tabancayla öldürmüş, sanık yargılandığı 5. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 3 Ocak'ta "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatının itirazı üzerine davanın yeniden görülmesini kararlaştırmıştı.

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