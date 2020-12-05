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Kahramanmaraş'ta kovid-19'u yenip görevlerine dönen Elbistan ve Afşin belediye başkanları süreci anlattı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.

Kahramanmaraş'ta kovid-19'u yenip görevlerine dönen Elbistan ve Afşin belediye başkanları süreci anlattı

Kahramanmaraş'ta kovid-19'u yenip görevlerine dönen Elbistan ve Afşin belediye başkanları süreci anlattı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 12:16
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Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halsizlik, ateş ve terleme şikayetlerinin ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirterek tedavi sürecini evde geçirdiğini ve yaklaşık 20 gün karantinada kaldığını söyledi.

Belediye olarak sürecin başlangıcından bu yana Kaymakamlık ve Valilik koordinesinde her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Gürbüz, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda onlara yardımcı olduk. Özellikle mesafenin korunması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda çaba içerisindeyiz. Halk arasında sürekli çalışmalar yaptığımız için maalesef ben de Kovid-19 rahatsızlığı geçirdim. Bu rahatsızlığım nedeniyle tedavi gördüm. Ailemle beraber bir karantina süreci işletmiş olduk." diye konuştu.

"Hastalık sürecinde halsizlik ve terleme yaşadım." diyen Başkan Gürbüz, tedavi sürecini çok ağır atlatmadığını ancak bazı kişilerin çok zor geçirdiğine birebir şahit olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız lütfen bu konuyu ciddiye alsınlar. Gerekli tedbirleri ihmal etmesinler. Dünyada sahip olduğumuz en değerli varlığımız sıhhatimizdir. Onu korumak zorundayız. Kendimizin ötesinde vatandaşlarımıza karşı da bir sorumluluğu var. Lütfen kurallara uyalım. Diğer insanların, ailemizin, sevdiklerimizin sağlığını koruyabilmek için temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım."

- "Asemptomatik denilen örneklerinden biriyim"

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki programına katılmak üzere verdiği test sonucunun pozitif çıktığını anlattı.

Test vermeden önce herhangi bir semptom göstermediğini ve rahatsızlık yaşamadığını aktaran Güven şöyle konuştu:

"Bu sürecin ardından karantinaya girdim ve evde tedavi sürecim başladı. Asemptomatik denilen örneklerinden biriyim. Karantina sürecinde maske, mesafe ve hijyen konusunun çok önemli olduğunu anladık. Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'a gelişi olmasa ve test yaptırmasak pozitif olduğumuzu anlamayacak ve normal faaliyetlerimize devam edecektik. İlçemizde sahada çalışmalarımızı devam ettirecek, insanlarla bir araya gelecek, Belediyemize gelenleri kabul edecektik. Bilim Kurulumuz ısrarla ve üstüne basa basa toplu ortamlardan kaçınmamızı, bir araya gelinmesinin sakıncalı olduğunu belirterek hastalığın yayılım hızının düşürülmesi gerektiğini ifade ediyor. Karantina sürecinde bunun ne kadar önemli olduğunu gördüm ve anladım."

Güven, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından açıklanan kurallara harfiyen uyulmasının çok önemli olduğuna işaret ederek çok kalabalık ortamlarda bir araya gelinmesinin, ev ziyaretlerinin yapılmasının, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmemesinin hastalığa davetiye çıkardığını söyledi.

Hastalığın yayılmasına özellikle asemptomatik vakaların pozitif olduğunu bilmeden toplum içinde yer almasının neden olduğunu düşündüğünü anlatan Güven, son zamanlarda ilçe genelinde vaka sayısının artış gösterdiğini, bu nedenle vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Belediye personelinde de pozitif ve temaslı olan kişiler bulunduğunu ve bu kişilerin kendilerini karantinaya aldıklarını aktaran Güven, "Şu anda durumu ağır olan personelim yok. Afşin genelinde de Kovid-19 vakaları artıyor. Sosyal mesafe ve sosyal izolasyonla bu sorunu çözeceğimize inanıyorum." dedi.

Araştırmalara göre, bu hastalığı geçirenlerin önemli bir bölümünün asemptomatik vaka olduğunu anlatan Güven, "Dolayısıyla test yaptırma veya bir sağlık kuruluşuna başvurma gereği duymuyor. Hastalığın yayılmasını da bu sağlıyor. Ben vatandaşlarımızdan Bilim Kurulu tarafından açıklanan kurallara uymalarını istirham ediyorum." diye konuştu.

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