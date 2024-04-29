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Kahramanmaraş'ta metruk bina çöktü!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı müstakil bir evin çökmesi sonucu arama çalışmaları başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta metruk bina çöktü!

Kahramanmaraş'ta metruk bina çöktü!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı müstakil bir evin çökmesi sonucu arama çalışmaları başlatıldı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 23:52

İtfaiye ekipleri, enkaz altında kimse olup olmadığını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Olay, Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çöken binanın enkazında arama çalışmalarına başladı. Ekipler, göçük altında mahsur kalan birinin olma ihtimaline karşı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan incelemelerde göçük altında kimsenin olmadığı belirlendi. Kahramanmaraş Valiliği ve yerel yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, enkaz altında kalan olup olmadığına dair çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Kahramanmaraşta Metruk Bina çöktü!
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