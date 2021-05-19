Kahramanmaraş'ta oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 53. Sokak'ta ikamet eden ve adının Yusuf olduğu öğrenilen 3 yaşındaki çocuk, yemek yerken oturduğu sandalyenin delik olan bölümüne parmağını sıkıştırdı.

Bir süre minik Yusuf'un parmağı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan aile bireyleri, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri pense ve ekipman desteğiyle minik çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Korku yaşayan küçük çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.