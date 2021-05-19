banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...

Kahramanmaraş'ta oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde parmağı oturduğu sandalyeye sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde parmağı oturduğu sandalyeye sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:23
banner459

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 53. Sokak'ta ikamet eden ve adının Yusuf olduğu öğrenilen 3 yaşındaki çocuk, yemek yerken oturduğu sandalyenin delik olan bölümüne parmağını sıkıştırdı.

Bir süre minik Yusuf'un parmağı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan aile bireyleri, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri pense ve ekipman desteğiyle minik çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Korku yaşayan küçük çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son Güncelleme: 19.05.2021 09:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı Şehit Kızının Nikahı İçin Tüm Kent Protokolü Seferber Oldu
Kahramanmaraşlı Şehit Kızının Nikahı İçin Tüm Kent Protokolü Seferber Oldu
Çekirge istilası kenti sardı, kırmızı alarma geçildi!
Çekirge istilası kenti sardı, kırmızı alarma geçildi!
Tam kapanmanın bitmesine saatler kala otogarda dönüş yoğunluğu başladı!
Tam kapanmanın bitmesine saatler kala otogarda dönüş yoğunluğu başladı!
Battaniyeler İş Başında
Battaniyeler İş Başında
İşte Türkiye’nin yeni mühimmatı!
İşte Türkiye’nin yeni mühimmatı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber