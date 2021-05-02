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Kahramanmaraş'ta polise çay ikramı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta polise çay ikramı

Kahramanmaraş'ta polise çay ikramı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 12:08
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Şeyh Edebali Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri kısıtlamayı ihlal eden 9 kişiye, 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde de polislerin "dur" ihtarına uymayan bir kişi, otomobilini bırakıp kaçtı.

Yaya olarak kaçarken, Yenişehir Mahallesi'nde yakalanan kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan ve eşi polis olan Sümeyra Kazıcı, evinin önünde uygulama yapan emniyet mensuplarına çay ikramında bulundu. Kazıcı, "Polislerimiz bizler için gece gündüz çalışıyorlar. Ben de bu yüzden kendilerine ikramda bulunmak istedim." diye konuştu.

Abdülhamithan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen yaralılara da 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

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