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Kahramanmaraş ve İlçelerini Kapsayan ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma Toplantısı’ Düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş ve İlçelerini Kapsayan ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma Toplantısı’ Düzenlendi

Kahramanmaraş ve İlçelerini Kapsayan ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma Toplantısı’ Düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:48
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Kahramanmaraş’ı kapsayan toplantıların ilki Türkoğlu’nda gerçekleşti. Ardından MHP heyeti Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde vatandaşlara buluştu.

Toplantılara MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili Niyazi Paksoy, MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, İl Başkanı Ertuğrul Doğan, İlçe Belediye Başkanları, MHP ve Ak Parti İlçe Başkanları, İlçe Belediye Meclis üyeleri ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, bu toplantılarının amacının Cumhur İttifakı'nın yapmak istediklerini paylaşmak olduğunu söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da toplantı kapsamında katılımcılarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de kentle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“MUHALEFET ZINDIK SİYASETİ YAPIYOR”

MHP Pazarcık İlçe Başkanı Yusuf Şahin, yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Genel Başkanımızın yolunda hiçbir şüphe duymadan adım adım ilerliyoruz. Bugünlerde içinde bulunduğumuz durumda sosyal medyadan anlaşıldığı üzere sosyal bir operasyon çekilmektedir. Muhalefet zındık siyaseti yapıyor. Bu siyaset Türk insanının yaşam tarzına uymuyor. Tüm olumsuzluklara rağmen 2023’te Cumhur ittifakına kayıtsız ve şartsız destek vermemiz gerekiyor.

“ÜLKÜCÜ CAMİAYA AK PARTİ OLARAK VEFA BORCUMUZ VAR”

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da; “AK Parti ve MHP et ve tırnak gibi oldu. Bu seçimlerde birbirimizin aybını örterek birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Cumhur ittifakını rahatlatalım. MHP olmasın biz mecliste kanun çıkartamayız, Cumhurbaşkanımız seçilemez. Bu nedenle bizim MHP Genel Başkanına en alttan üst yönetime kadar ülkücü camiaya Ak Parti olarak vefa borcumuz var.” dedi.

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan ise “Biz gecemizi gündüzümüze katarak Pazarcık ilçemizi Cumhur ittifakına kattık. Pazarcık bizim için stratejik bir nokta. İnşallah önümüzdeki 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu seçimde hepinizden gece gündüz çalışmanızı istiyorum. Vatanın bekası için sizlerden sonsuz destek istiyoruz.” Şeklinde konuştu.

“ÜLKÜCÜLÜK İLAYI KELİMATULLAH DAVASININ SAVUNUCUSU OLMAKTIR”

MHP MKYK Üyesi Bahadır Alperen yaptığı konuşmada şöyle dedi;

“Ecdadımız istikbal ve istiklal ülküsüne sahip insanlardı. O zamanın ülkücüleri onlardı. Karabağ’da varız, Kıbrıs’ta varız. Ülkücülük İlayı Kelimatullah davasının savunucusu olmaktır. Sayın genel başkanımız 92 yılında 2023’ü işaret ediyor. Bizde 2023 yılında küffara karşı hak ile batıl arasındaki mücadelede Cumhur ittifakı saflarına katılacağız. Biz 2023’te ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden odakları bertaraf edeceğiz.”

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ise şunları kaydetti;

“Burada 2 gündür çalışıyoruz. Şunu söylemek istiyorum, Cumhur ittifakı 8-0. Her yerde CHP’lisine, HDP’lisine 8-0 diyeceksiniz. Çatlasınlar, patlasınlar, biz sandıkları patlatalım inşallah. 8 vekilimizi Ankara’ya gönderelim. Çalışmak ve kapı kapı dolaşarak gönüllere girmek gerekiyor. Türkiye’nin büyük meselelerinde birlik ve beraberliğimiz sürüyor.”

   

Son Güncelleme: 30.05.2022 10:26
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