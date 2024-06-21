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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!

Kuzey Irak’ta süren Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör saldırısı sonucu Kahramanmaraşlı P.Asb.Çvş.Mehmet Ali Horoz şehit oldu.

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!

Kuzey Irak’ta süren Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör saldırısı sonucu Kahramanmaraşlı P.Asb.Çvş.Mehmet Ali Horoz şehit oldu.

21 Haziran 2024 Cuma 15:27

Hakkari Çukurca’da görevli olan ancak Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonlarında yer alan P.Asb.Çvş.Mehmet Ali Horoz’un şehadet haberi ailesine bildirildi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, “Kahramanmaraş Onikişubat nüfusuna kayıtlı P.Asb.Çvş.Mehmet Ali HOROZ, 21 Haziran 2024 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Şehidimiz yarın Hasancıklı camiinden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hasancıklı mezarlığına defnedilecek” denildi.

Son Güncelleme: 21.06.2024 15:32
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