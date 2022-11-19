Kahramanmaraş’ın tarihi kilitleri ona emanet

Osmanlı mimarisinin zarafet dolu konakları, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde hala yaşatılıyor.

Kahramanmaraş’ta 20 yıldır kilit ustacılığı yapan 44 yaşındaki Cahit Altıgöz, tescilli tarihi konakların bakımını ücretsiz, o döneme ait evlerin bakımını ise cüzi bir ücretle yapıyor.

Kent merkezinde 600’e yakın yakın tarihi konak ve evler tescillenip restore edilerek kültür ve turizme kazandırıldı.

Tarihi evlerin, konakların kapı tokmaklarından, menteşe ve kilitlerine kadar tamir ve bakımlarını yaparak tarihi dokulara hizmet eden kilitçi ustası Altıgöz, “Biz de bu işi bildiğimiz için, dededen, atadan gördüğümüz için hiçbir beklenti içerisinde olmadan kültürel varlıkları, kültürel tarihi konakları korumak adına bakım ve tamirlerini yapıyoruz” dedi.

Altıgöz, açıklamasının devamında ise, “Biz bu tarihi konakların son yıllarda artık Anadolu ve Cumhuriyet döneminde kullanılan bütün evlerin şehrimizde restorasyonu, bakımı, tamiri yapıldığı için haliyle de eski bir kapı. Kapıda kullanılan o döneme ait kilit olması gerekiyor. O şekildeki büyük anahtarla açıldığı gibi..Biz bunların da tabi bunlar dövme demir yapımı olduğu için zamanla paslanıyor. Anahtarları çevirmesi zor oluyor. Biz de bunlara ihtiyaç hasıl olduğu için bize danıştılar. Biz de bu işi bildiğimiz için, dededen, atadan gördüğümüz için hiçbir beklenti içerisinde olmadan kültürel varlıkları, kültürel tarihi konakları korumak adına milli bir ferdin davranması gerektiği için kapıların sağlıklı bir şekilde çalışıp kilitlenmesi, açılıp kapanması, misafirlerin, halkın hizmetinde olması için ayda bir defa, iki ayda üç ayda bir gelip elimizdeki imkanlarla, küçük dokunuşlarla yağlıyoruz. Korozyonunu alıyoruz, pasını alıyoruz. Kullanılması için halkımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.