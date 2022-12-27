Kahramanmaraş’ta 2 Bin 815 Hayvana Çip Takıldı!

‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında kedi ve köpeklerine yıl bitmeden çip taktırmak isteyenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu.

Uygulamayı özel veteriner hekimler de yaptıkları halde vatandaşlar yine de Tarım ve Orman Müdürlüklerini tercih ediyor.

VERİLEN TARİHE YETİŞEMEYENLER BEYANNAME VEREBİLECEK

31 Aralık 2022 tarihine kadar çip taktıramayanların "Beyanname" vermek şartıyla gelecek yılın ilk günlerinde de çip taktırabileceği ifade edildi. Şuana kadar il genelinde 2 bin 815 hayvana çip takıldı. Bu rakamın yıl sonuna kadar 10 bine ulaşması hedefleniyor.

Onikişubat İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimi Hasan Budak, “İlçe Tarım Müdürlüğü'nde şu anda 31 aralık'a kadar devam edecek olan çip takma uygulamasına devam ediyoruz. 31 Aralık'ın son müracaat tarihi olduğunu ve bakanlık tarafından herhangi bir uzatmaya gidilmeyeceğini söyleyelim. 31 Aralık sonuna kadar çip uygulaması yaptırmayan vatandaşlara 3.652 lira ceza uygulanacaktır. bu çip uygulamasının asıl amacı hayvanlarımıza sahip çıkıp hayvanların sokağa bırakılmasını engellemektir. Hayvanları sokağa bırakanları bu çip yardımıyla bulacağız ve ceza uygulayacağız. Bu uygulamanın hayvanlara herhangi bir zararı yoktur ve sadece deri altı bir uygulamadır" dedi.