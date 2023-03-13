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Kahramanmaraş’ta 72 bin konut için ilk kazma vuruldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş’ta 72 bin konut için ilk kazma vuruldu!

Kahramanmaraş’ta 72 bin konut için ilk kazma vuruldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk." ifadesini kullandı.

13 Mart 2023 Pazartesi 13:14

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı belirtilen videoda, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta 1748 konutun yapılacağı, zemin etüdü çalışması tamamlanan ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı, konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine, kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği anlatıldı.

Murat Kurum, yeni şehirler için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçinin sahada olduğunu belirterek, "Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk."paylaşımını yaptı.

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