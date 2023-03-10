Kahramanmaraş’ta binanın yıkılmasını önleyen traktörler 10 can kurtardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Haydarhüyük mahallesinde Fikret ve Kemal Kılıç ailelerinin oturduğu iki katlı binanın tavanı, 7.7 şiddetindeki ilk depremde traktörün üzerine çöktü. Depremin şiddetiyle her iki konutta ağır hasar oluştu.

Bina sakinleri, “eğer depoda traktör olmasaydı, bina tamamen çöker tuz buz olur, can kaybı yaşardık” dediler. 1975 yılında yapılan 2 katlı betonarme binalar, traktör sayesinde çökmekten kurtulurken, 2 konutta 10 kişinin hayatta kalmasına vesile oldu. Depremi hafif hasarla atlatan diğer binaların deposundaki 6 adet traktör de çıkartılarak, emniyetli alana alındı.

75 hanenenin yer aldığı mahallede yaklaşık 50 konut deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Cami çok büyük hasar alıp minaresi çöktü. Mahallede yaşamakta olan depremzedeler tahliye edilerek konteyner kentlere alındılar.