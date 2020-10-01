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Kahramanmaraş’ta genç kızı istismar eden 7 kişi yakalandı

Esra Erol'da programına 18 Eylül 2020 tarihinde katılan Cennet Demir, 16 yaşındaki kızı G.D'nin Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde babası ile kalmış olduğu zamanda birçok kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu olaydan 2 aylık hamile olduğunu hastane raporu ile öğrenmiş, bu olayla alakalı Antalya-Kemer ilçe jandarmaya ifade vermişti.

Kahramanmaraş’ta genç kızı istismar eden 7 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta genç kızı istismar eden 7 kişi yakalandı

Esra Erol'da programına 18 Eylül 2020 tarihinde katılan Cennet Demir, 16 yaşındaki kızı G.D'nin Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde babası ile kalmış olduğu zamanda birçok kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu olaydan 2 aylık hamile olduğunu hastane raporu ile öğrenmiş, bu olayla alakalı Antalya-Kemer ilçe jandarmaya ifade vermişti.

01 Ekim 2020 Perşembe 18:43

Bu yaşanan gelişmelerden sonra başarılı sunucu Esra Erol alarma geçti ve günler sonra sevindiren haber geldi.

Dosyanın Kahramanmaraş başsavcılığına gitmesiyle beraber bugün itibari ile 1 Ekim 2020 tarihinde olay da ismi geçen M.G, F.K, N.A, A.K, M. (kadın) bunlara ek olarak K.C (kadın), A.A'nın jandarma tarafından gözaltına alınarak bugün Kahramanmaraş Pazarcık adliyesinde savcıya ifade vermek üzere götürüldüler.

Canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, "Bundan sonraki süreçte umarım bu travmaları atlatır. Çocukla ilgili bir ihmal ve tehlike olduğunda kaybedeceğimiz saniyeler yok. Ona bunu yaşatanlar cezalarını çekecek. Eğer biz bu çocukları şimdi korumaya başlarsak iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Ben bu davanın ve bu sürecin her zaman arkasındayım." Dedi.

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