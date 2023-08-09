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Kahramanmaraş’ta güvenlik korucusu alınacak!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine köy korucusu alım ilanı yayımlandı. Türkoğlu Kaymakamlığından yapılan duyuruda 5 güvenlik korucusunun alımı yapılacağı ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta güvenlik korucusu alınacak!

Kahramanmaraş’ta güvenlik korucusu alınacak!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine köy korucusu alım ilanı yayımlandı. Türkoğlu Kaymakamlığından yapılan duyuruda 5 güvenlik korucusunun alımı yapılacağı ifade edildi.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:35

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Türkoğlu İlçesi Mülki sınırları içerisinde Kılılı Mahallesinde azalan Güvenlik Korucusu sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam 5 Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır” denildi.

Yayımlanan duyuruda ayrıca “İstekliler, Türkoğlu İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (http:www.turkoglu.gov.tr), Türkoğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde 18 Ağustos 2023 tarihine kadar müracaat edebileceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Güvenlik Korucusu Alınacak!
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