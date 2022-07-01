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Kahramanmaraş’ta hangi mahalleler Suriyelilere kapatıldı? İşte yanıtı!

Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta hangi mahalleler Suriyelilere kapatıldı? İşte yanıtı!

Kahramanmaraş’ta hangi mahalleler Suriyelilere kapatıldı? İşte yanıtı!

Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını duyurdu.

01 Temmuz 2022 Cuma 11:48
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını açıkladı.

Başkanlığın yazılı açıklamasında, Türkiye'de çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak daha önce belirli illerdeki 781 mahallenin, yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında, geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ikamet ili değişikliği işlemlerine kapalı mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul-53, Ankara-23, İzmir-26, Adana-75, Gaziantep-161, Hatay-108, Şanlıurfa-169, Kahramanmaraş-31, Kilis-82, Mardin-58, Mersin-62 mahalleyle yabancıların ikamet ili değişikliği işlemleri gerçekleştirilmeyecek iller arasında yer alıyor.

İŞTE O MAHALLELER…

622 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SİVRİCEHÜYÜK MAHALLESİ
623 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu MENDERES MAHALLESİ
624 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TURAN MAHALLESİ
625 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SAKARYA MAHALLESİ
626 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSA DİVANLI MAHALLESİ
627 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu KURTULUŞ MAHALLESİ
628 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu EKMEKÇİ MAHALLESİ
629 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu FEVZİ PAŞA MAHALLESİ
630 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DURAKLI MAHALLESİ
631 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DİVANLI MAHALLESİ
632 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSMET PAŞA MAHALLESİ
633 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu KAYABAŞI MAHALLESİ
634 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SENEM AYŞE MAHALLESİ
635 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DULKADİROĞLU MAHALLESİ
636 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu BAĞLARBAŞI MAHALLESİ
637 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu GAZİ PAŞA MAHALLESİ
638 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu YAVUZ SELİM MAHALLESİ
639 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu NAMIK KEMAL MAHALLESİ
640 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ŞEYH ADİL MAHALLESİ
641 Kahramanmaraş Onikişubat YUSUFLAR MAHALLESİ
642 Kahramanmaraş Onikişubat AKÇAKOYUNLU MAHALLESİ
643 Kahramanmaraş Onikişubat DUMLUPINAR MAHALLESİ
644 Kahramanmaraş Onikişubat ŞEHİT EVLİYA MAHALLESİ
645 Kahramanmaraş Onikişubat YÜRÜKSELİM MAHALLESİ
646 Kahramanmaraş Onikişubat MAĞRALI MAHALLESİ
647 Kahramanmaraş Onikişubat ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ
648 Kahramanmaraş Onikişubat SERİNTEPE MAHALLESİ
649 Kahramanmaraş Onikişubat HACI BAYRAM VELİ MAHALLESİ
650 Kahramanmaraş Onikişubat HAYRULLAH MAHALLESİ
651 Kahramanmaraş Onikişubat BARBAROS MAHALLESİ
652 Kahramanmaraş Onikişubat KARACAOĞLAN MAHALLESİ
653 Kahramanmaraş Onikişubat MALİK EJDER MAHALLESİ

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Kahramanmaraş’ta Hangi Mahalleler Suriyelilere Kapatıldı? İşte Yanıtı!
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