Kahramanmaraş’ta hangi mahalleler Suriyelilere kapatıldı? İşte yanıtı!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını açıkladı.

Başkanlığın yazılı açıklamasında, Türkiye'de çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak daha önce belirli illerdeki 781 mahallenin, yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında, geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ikamet ili değişikliği işlemlerine kapalı mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul-53, Ankara-23, İzmir-26, Adana-75, Gaziantep-161, Hatay-108, Şanlıurfa-169, Kahramanmaraş-31, Kilis-82, Mardin-58, Mersin-62 mahalleyle yabancıların ikamet ili değişikliği işlemleri gerçekleştirilmeyecek iller arasında yer alıyor.

İŞTE O MAHALLELER…

622 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SİVRİCEHÜYÜK MAHALLESİ

623 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu MENDERES MAHALLESİ

624 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TURAN MAHALLESİ

625 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SAKARYA MAHALLESİ

626 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSA DİVANLI MAHALLESİ

627 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu KURTULUŞ MAHALLESİ

628 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu EKMEKÇİ MAHALLESİ

629 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu FEVZİ PAŞA MAHALLESİ

630 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DURAKLI MAHALLESİ

631 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DİVANLI MAHALLESİ

632 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSMET PAŞA MAHALLESİ

633 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu KAYABAŞI MAHALLESİ

634 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SENEM AYŞE MAHALLESİ

635 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DULKADİROĞLU MAHALLESİ

636 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu BAĞLARBAŞI MAHALLESİ

637 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu GAZİ PAŞA MAHALLESİ

638 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu YAVUZ SELİM MAHALLESİ

639 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu NAMIK KEMAL MAHALLESİ

640 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ŞEYH ADİL MAHALLESİ

641 Kahramanmaraş Onikişubat YUSUFLAR MAHALLESİ

642 Kahramanmaraş Onikişubat AKÇAKOYUNLU MAHALLESİ

643 Kahramanmaraş Onikişubat DUMLUPINAR MAHALLESİ

644 Kahramanmaraş Onikişubat ŞEHİT EVLİYA MAHALLESİ

645 Kahramanmaraş Onikişubat YÜRÜKSELİM MAHALLESİ

646 Kahramanmaraş Onikişubat MAĞRALI MAHALLESİ

647 Kahramanmaraş Onikişubat ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ

648 Kahramanmaraş Onikişubat SERİNTEPE MAHALLESİ

649 Kahramanmaraş Onikişubat HACI BAYRAM VELİ MAHALLESİ

650 Kahramanmaraş Onikişubat HAYRULLAH MAHALLESİ

651 Kahramanmaraş Onikişubat BARBAROS MAHALLESİ

652 Kahramanmaraş Onikişubat KARACAOĞLAN MAHALLESİ

653 Kahramanmaraş Onikişubat MALİK EJDER MAHALLESİ