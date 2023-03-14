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Kahramanmaraş’ta Korkutan Deprem Anı Kamerada!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan peş peşe depremlerde yaşanan asrın felaketi Türkoğlu ilçesinde mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta Korkutan Deprem Anı Kamerada!

Kahramanmaraş’ta Korkutan Deprem Anı Kamerada!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan peş peşe depremlerde yaşanan asrın felaketi Türkoğlu ilçesinde mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı.

14 Mart 2023 Salı 15:52

Kahramanmaraş’ta 9 saat içerisinde peş peşe yaşanan depremlerde, 11 il aynı anda etkilenmiş, onlarca can kaybıyla birlikte şehirlerde büyük çapta yıkım gerçekleşmişti. Yaşanan sarsıntılar, bölgede güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

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Kahramanmaraş’ta Korkutan Deprem Anı Kamerada!
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