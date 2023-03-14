Kahramanmaraş’ta Korkutan Deprem Anı Kamerada!

Kahramanmaraş’ta 9 saat içerisinde peş peşe yaşanan depremlerde, 11 il aynı anda etkilenmiş, onlarca can kaybıyla birlikte şehirlerde büyük çapta yıkım gerçekleşmişti. Yaşanan sarsıntılar, bölgede güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan peş peşe depremlerde yaşanan asrın felaketi Türkoğlu ilçesinde mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş’ta 9 saat içerisinde peş peşe yaşanan depremlerde, 11 il aynı anda etkilenmiş, onlarca can kaybıyla birlikte şehirlerde büyük çapta yıkım gerçekleşmişti. Yaşanan sarsıntılar, bölgede güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.