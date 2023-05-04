Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...

Kahramanmaraş’ta OHAL sona eriyor!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede ilan edilen OHAL, 9 Mayıs 2023 tarihi itibariyle kaldırılıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk canlı yayınında açıkladı.

Kahramanmaraş’ta OHAL sona eriyor!

Kahramanmaraş’ta OHAL sona eriyor!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede ilan edilen OHAL, 9 Mayıs 2023 tarihi itibariyle kaldırılıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk canlı yayınında açıkladı.

04 Mayıs 2023 Perşembe 13:56

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta sonlandırılacağını açıkladı. Yavuz, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Seçimde tek zarf çift pusula

Yavuz, seçimlerde tek zarf, çift pusula olduğunu belirterek, "Artık eskisi gibi her oy ayrı zarfa girecek değil. Yani o gün seçmen oy kullanmak için gittiklerinde kendisine iki pusula verilecek. YSK, yurt dışında oy kullanacaklara dair pusulayı bastı. Yurt içindeki farklı, hâlâ basılmadı. Henüz daha illerde kullanılacak pusula basılmadı.

Oy pusulası her ilde aynı olmayacak

- Türkiye'nin her yerinde aynı pusula basılmıyor. Bazı yerlerde 24 parti var, bazı illerde bağımsız adaylar fazla. Bu farklar sebebiyle her ile ayrı pusula basılıyor. YSK bu pusulaları basacak ve gönderecek. Benim elimde örnek bir pusula var. Cumhurbaşkanı seçimi pusulası belli.

En uzun pusula 16 şehirde olacak

- Toplam 36 parti seçime girme hakkı elde etti, ancak sadece 24'ü seçime girecek. Ama bazı illerde bunun 17'ye kadar düşeceğini, bazı illerde daha fazla olacak. Millet İttifakı, 16 ilde yok mesela. Tek ilden girecekleri listeden tek aday olacak. En uzun olan pusula bu, daha kısa olacak yerler var. Kabine seçmenle birlikte kimse giremez.

Hangi zarflar geçersiz olacak

- Sandık kurulu mührü dışında başka bir mühür varsa geçersiz. YSK'nin LOGO ve mührü, sandık mührü var. Parmak izi varsa geçersiz. İmza attı diyelim o da geçersiz. Tamamen yırtılmış, o da geçersiz. Ya da herhangi bir yazı ya da işaret koymuş. Yine geçersiz.

- YSK zaten hangi oyların geçerli olacağı, hangi pusulaların geçersiz olacağına ilişkin şablonları oluşturmuş durumda. Sitesinden girip bakılabilir.

- Herhangi partinin alanına vurulmuş oyların hepsi geçerli. Kaç tane vurulmuş olursa olsun. Ve ya birden çok parti vurulmuşsa, yazı yazılmışsa, iki yere oy kullandıysanız geçersiz."

Deprem bölgesindeki OHAL kalkıyor

Ali İhsan Yavuz ayrıca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta kaldırılacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta OHAL Sona Eriyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TMO Kahramanmaraş Başmüdürlüğü Törenle Açıldı!
TMO Kahramanmaraş Başmüdürlüğü Törenle Açıldı!
Adil Sani Konukoğlu: “İşine aşık olan birinin başarısız olma şansı yok”
Adil Sani Konukoğlu: “İşine aşık olan birinin başarısız olma şansı yok”
Kahramanmaraşlı Polis Memuru Patlamada Şehit Oldu
Kahramanmaraşlı Polis Memuru Patlamada Şehit Oldu
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten!
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten!
Naci Görür 'stres transfer etmiş olabilir' dedi! O ile kritik uyarı
Naci Görür 'stres transfer etmiş olabilir' dedi! O ile kritik uyarı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber