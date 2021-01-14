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Kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yoğun kar dolayısıyla yaylada mahsur kalan 2 kişi, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar

Kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yoğun kar dolayısıyla yaylada mahsur kalan 2 kişi, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 09:43
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Alınan bilgiye göre, Bakış Mahallesi Karadede Yaylası'ndan ilçe merkezine gitmek isteyen Mustafa M. ile Bünyamin K'nin aracı bölgede kar yağışının etkisini arttırması sonucu yoldan çıktı.

Mustafa M. ve Bünyamin K, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Elbistan Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneğini arayarak yardım istedi.

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, iş makineleriyle yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan ve ekiplerce ilçe merkezine götürülen Mustafa M. ile Bünyamin K, ekiplere teşekkür etti.

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