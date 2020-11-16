Kar yağışı geliyor

Meteoroloji günlük olarak yayınladığı hava durumu raporunda yurdun bazı kesimlerinin kar yağışının etkisinde olacağı ifade edilirken gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesi, Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılıyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısının detayları…

O BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK! METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNDA DUYURDU

Hava durumu değerlendirmelerinde yer alan tahminlere göre; yurdun bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde düşüş yaşayacağı tahmin edilirken mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi…

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde (dün akşam) sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin 16 Kasım bugün yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.