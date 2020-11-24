Kaşlarınız kabusunuz olmasın!

Toplumdaki güzellik algısının çok kuvvetli olması ve belirlenmiş bir güzellik anlayışının sürekli medya ve diğer araçlar tarafından lanse edildiğini söyleyen Profesyonel ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Nurten Yıldırım Samsun, bunun da insanların zihinlerindeki güzel algısını büyük ölçüde etkilediğini vurguladı.

ZİHİNLER ETKİLENİYOR

“Özellikle kozmetik reklamları, insanların zihinlerindeki güzel algısını büyük ölçüde etkilemektedir” diyen Nurten Yıldırım Samsun, “İnsanlar, kozmetik reklamlarında gördükleri yüzlerin, ideal yüz olduğunu düşünmekte ve o yüzlere benzer bir yüze sahip olmak için bir takım uygulamalara başvurmaktadır. Güzellik uğruna yapılan uygulamalar kimi zaman istenilen sonuç dışında bir takım sorunları da beraberinde getirmekte. Bunlardan biri de kaşlara yapılan kalıcı makyaj çalışmaları. Yanlış malzemeyle ve tecrübesiz eller tarafından yapılan kaş uygulamaları ne yazık ki hüsranla sonuçlanabiliyor. Hatta yanlış yapılan kaş uygulamaları birçok kadını depresyon ve sosyal anksiyete bozukluğuna kadar sürüklemektedir” şeklinde konuştu.

KAŞLARIN YOKSA YÜZÜN DE YOK

Kaşın konumu ve şeklinin sadece yüzün genel estetik görünümünü belirlemekle kalmadığını vurgu yapan Nurten Yıldırım Samsun, “Yüzümüzün çerçevesi niteliğindeki kaşlarımız, aslında sandığımızdan daha da önemlidir. Kaşların yoksa gerçekten yüzün de yoktur. Kaş şeklinizi değiştirmek, insanların sizi algılama şeklini değiştirebilir. Bu yüzden her insan mükemmel görünen kaşlara sahip olmak ister. Belki dikkat etmemiş olabilirsiniz ama kaşlar yüzümüzün başrol oyuncusudur. İnsanlar binlerce yıldır, kaşlara bakarak karakter analizi yapmış ve kişileri kaşlarına göre değerlendirmişlerdir. Tarih boyunca kaşlar zeka belirtisi olarak görülmüştür. O nedenle bir anda karar verip kaşlarınızın şeklini bozmayın” dedi.

KAŞLAR PARMAK İZİNE BENZER

Parmak izlerimize benzer şekilde, herkesin farklı bir kaş şeklinin olduğunu ifade eden Nurten Yıldırım Samsun, “Dikkat ederseniz neşeden, üzüntüye, şaşırmadan merak etmeye kadar tüm duygusal durumlarda önce kaşlar konuşur. Eğer kaşınıza bir işlem yaptıracaksanız bu doğallığı bozulmadan kazandırılacak çekicilik olmalı. Ancak yüzünüze uyumlu doğru kaş şekli, görünümünüzü aydınlatabilir ve daha genç görünmenizi sağlayabilir. Unutulmamalı ki, doğru kaşlar inanılmaz bir güzellik iken, yanlış kaşlar güzel bir yüzün görünümünü bozabilir” diye konuştu.

DOĞRU KAŞ UYGULAMASI NASIL OLMALI

Kaş şekillendirmesinin önemli bir süreç olduğunun altını çizen Nurten Yıldırım Samsun, “Kaşlara yapılan kalıcı makyaj uygulamasının en önemli kısmı kaşın kalıcı makyaj olduğunun anlaşılmayacak kadar profesyonel tasarlanmasıdır. Önce yüz şekli incelenmeli, en iyi kaş simetrisi çıkarılmalı. Bu işlem doğru yapılmazsa, yüzünüz gülerken kaşınız ağlayabilir, siz ağlarken kaşınız gülebilir. Kalıcı kaşlar yüzün mimikleriyle uyumlu mümkün olan en doğal ve incelikli şekilde tasarlanmalı. Ardından kaş rengine karar verilmeli. Kaş rengi kişinin ana doğal rengine uygun tonda olmalı. En uygun kaş rengine karar verildikten sonra tamamen doğal pigment ile Microblading 3D Kıl Tekniği ile kalıcı makyaj gerçekleştirilmeli. Bu işlemler öyle bir profesyonellikle yapılmalı ki, işlem bittikten sonra bir müşterimizin bize söylediği gibi ‘Kaşlarım daha akıllı, daha bakımlı, aynı zamanda doğal ve çekici görünüyor’ diyebilmeli” açıklamasında bulundu.

KAŞLARDA DÖVMEDEN KAÇININ

Microbladingin, kaşların şeklini, tanımını ve kalınlığını iyileştiren popüler bir kaş geliştirme tekniği olduğunu açıklayan Nurten Yıldırım Samsun, “Burada bilinmesi gereken en önemli şey Microblading 3D Kıl Tekniği ile kaş dövmesini karıştırılmamasıdır. Kaş dövmeleri zamanla solarken zamanla kaşlarda mavi-yeşil renkli bir ton şeklinde görünümü hiç hoş olmayan, telafisi zor şekil bozuklukları oluşturur. Eğer kaşlarınıza işlem yapılacaksa bu muhakkak Microblading 3D Kıl Tekniği ile yapılmalı.” dedi.

KAŞ KONTÜRÜ NASIL SİLİNİR?

Kaş kontörü sildirme işleminin yapımından çok dikkat edilmesi gereken bir işlem olduğunu vurgulayan Nurten Yıldırım Samsun, “Burada önemli ve dikkat edilmesi gereken nokta cildin tahriş olma ihtimalidir. Kalıcı makyaj sildirme işlemi yaptırmak isteyen kişiler bunu göz önünde bulundurmalıdır. Tabii ki bu noktaya gelmemek için, öncelikle kalıcı makyaj uygulaması yapılacak merkez dikkatle seçilmelidir. Kaş silme de en az, kaş belirginleştirme kadar uzmanlık gerektiren bir işlemdir. İnsan sağlığına uygun olmayan solüsyon kullanımıysa ciltte oluşabilecek tahribatı artırır. Bu yüzden güvenilir güzellik merkezlerine bu işlem yaptırılmalıdır. Kaş silme işlemi ilgili bölgeye özel bir solüsyon verilerek pigmentlerin kusturulmasıyla yapılır. Bu solüsyonlar tamamen doğal malzemelerden üretilir ve içeriklerinde hiçbir asit yer almaz. Kaş kontürü yapılan alet kullanılarak solüsyon kaşa uygulanır. Kaş silme işleminin gerçekleşmesi için solüsyonun pigmentlere kadar ulaşması gerekir. Daha önce yapılan işlemde pigmentin hangi derinliğe indiği tam olarak kestirilemediği durumlarda, solüsyonu daha derinlere ulaştırmaya çalışmak deriye zarar verir. Bu sebeple çözüm olarak işlem seanslara bölünür ve 2 ya da 3 seans sonrası acele etmeden, deriyi zedelemeden uygulanır. Böylece işlemin başarısız olma riski ortadan kaldırılır. Solüsyon pigmentlere etki etmeye başladıktan sonra kabuk oluşur ve kalıcı makyaj da böylece silinmiş olur” şeklinde konuştu.