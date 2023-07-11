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KDV zammı telefon paket fiyatlarına da yansıdı! Turkcell'den mesaj var

KDV oranında yapılan zam sonrası Turkcell, kullanıcılarına yaptığı bilgilendirmede bugünden itibaren mevcut paket tutarına KDV zammının yansıtılacağını duyurdu.

KDV zammı telefon paket fiyatlarına da yansıdı! Turkcell'den mesaj var

KDV zammı telefon paket fiyatlarına da yansıdı! Turkcell'den mesaj var

KDV oranında yapılan zam sonrası Turkcell, kullanıcılarına yaptığı bilgilendirmede bugünden itibaren mevcut paket tutarına KDV zammının yansıtılacağını duyurdu.

11 Temmuz 2023 Salı 11:55

KDV artışlarının etkisiyle artan fiyatlara telefon tarifeleri de dahil oldu.

Turkcell kullanıcılarına yaptığı bilgilendirmede %18’den %20’ye yükseltilen KDV oranlarının telefon paket fiyatlarına yansıyacağı bilgisini paylaştı.

Gönderilen bilgilendirme mesajında, “7 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda KDV’ye tabi teslim ve hizmetler için uygulanan yüzde 18’lik vergi oranı yüzde 20 olarak, yüzde 8’lik vergi oranı ise yüzde 10 olarak güncellenmiştir. Bu değişiklik, kararın yürürlüğe girdiği 10 Temmuz itibari ile mevcut paket tutarınıza yansıtılacaktır.” denildi.

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KDV Zammı Telefon Paket Fiyatlarına Da Yansıdı! Turkcellden Mesaj Var
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