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Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın

Dünya İngiltere’den gelen bu son dakika haberini konuşuyor.

Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın

Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın

Dünya İngiltere’den gelen bu son dakika haberini konuşuyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:43
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Stevie Carter isimli kadın, geçirdiği felç nedeniyle iki hafta boyunca komada kaldı. Talihsiz kadın uyandığında 1998 yılından sonraki hayatına dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Carter, ailesinin onu kaçıran yabancılar olduğunu sandı.

Dünya Addenbrookes hastanesinde yaşanan garip olayı konuşuyor! Son dakika haberine göre, Stevie Carter isimli kadın felç geçirmesinin ardından iki hafta boyunca yoğun bakımda komada kaldı. Talihsiz kadın uyandığında ise hiçbir şey hatırlamıyordu. Kendisini 1998 yılında olduğunu sanan kadın, ailesinin ise onu kaçıran kişiler olduğunu söyledi.

KAFASINDA AĞRI HİSSETTİ

2018'de kafasında hissettiği şiddetli ağrı sonrası hastaneye kaldırılan Stevie Carter isimli kadınının beynindeki bir kan damarında küçük bir zayıflık olduğu tespit edildi. Addenbrookes hastanesinde nöroloji koğuşuna götürülen kadın 2 hafta komada kaldı.

İşte doktorların bile şaşırdığı o olayın detayları;

2018'de felç geçirdikten sonra komaya giren kadın, iki hafta sonra uyandığında 1998 yılı olduğuna ve ailesinin onu kaçıran yabancılar olduğuna inandı.

36 yaşındaki Stevie Carter isimli talihsiz kadın, beynindeki bir kan damarındaki küçük pıhtı yüzünden iki hafta boyunca komada kaldı. Bu olay yaşandığında genç kadın 30'lu yaşlarının ortasındaydı.

12 Şubat 2018 akşamı, Stevie birdenbire, kafasında şiddetli bir ağrı hissetti.

Yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Çok acı çekiyordum, çığlık atmaya başladım. O zamanki sevgilim ne olduğunu anlamadı ve panik yaptı. Ben bayıldıktan sonra ambulans çağırmış" Götürüldüğü hastanede iki hafta boyunca komada kalan kadın, uyandığında hayatının son 20 yılını hatırlamıyordu. Ailesini onu kaçıran yabancılar zanneden kadın, haftalar boyunca korkarak yaşadığını söyledi.

"1998 olduğunu düşündüm, kaçırıldım ve rehin tutuluyordum. Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, bu da doktorlarla ve ailemle pek iş birliği yapmadığım anlamına geliyor. Halüsinasyon görüyordum ve üzerimde deneyler yapılacağından emindim."

İki yıl boyunca hafıza kaybı ve diğer semptomlarla boğuşan kadın, henüz hafızasının tam olarak gelmediğini söylüyor. Yaşadıklarından sonra kendisi gibi hafıza kaybı ve inme yaşayan hastalara yardımcı olan bir vakıfta gönüllü olarak çalışmaya başladı.

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