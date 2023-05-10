Konut Sektöründe ‘Pandemi ve Deprem’ Etkisi

Pandeminin ardından düşüşe geçen yazlık konut stoklarında talep Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızlanarak arttı. Bir yılda İstanbul’a yakın olan Çanakkale ve Silivri’deki kiralık yazlık ev sayısı hızla azaldı.

Pandeminin ardından talep önemli ölçüde artan yazlık konutlara ilgi devam ediyor.

Ekonomim gazetesinden Leyla İlhan’ın haberine göre; özellikle pandemi ile başlayan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin ardından devam eden ilgi yazlık konut stokunda düşüşü hızlandırdı. Endeksa verilerine göre, son 1 yılda Türkiye genelinde yazlık bölgelerdeki kiralık konut stok seviyesinin en fazla düştüğü il Çanakkale oldu. Çanakkale’de yıllık bazda yüzde 38’lik erime yaşanırken Çanakkale’yi yüzde 35’ ile Silivri, yüzde 28’le Bodrum Torba, yüzde 25’lik oranla Antalya’da izledi.

Endeksa’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, kıyı ve yazlık bölgelere pandemi döneminde başlayan göç hareketliliğinin deprem felaketi sonrasında artarak devam ettiğine dikkat çekti. Deprem endişesi nedeniyle bu bölgelerde az katlı ve müstakil evlerin talep gördüğünü belirten Öğüt, ayrıca uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle beyaz yakalı çalışanlar için kıyı ve yazlık bölgelerin tercihlerde öne çıktığını kaydetti. Ögüt, “İl bazında baktığımızda İzmir, Aydın, Balıkesir, Muğla, Mersin ve Antalya’nın talep gördüğünü söyleyebiliriz” dedi.

Kahramanmaraş depreminin ardından olası İstanbul depreminin yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Öğüt, “İstanbul’dan tamamen ayrılamayan ancak şehir merkezinde yaşamak istemeyen büyük bir kesim, Silivri ve Şile gibi bölgelerdeki müstakil ya da az katlı konutları tercih ediyor” yorumunda bulundu. Görkem Öğüt, diğer yandan İstanbul Şile, Muğla Marmaris, Muğla Fethiye, İzmir Foça, Aydın Kuşadası, Balıkesir Ayvalık ve Alanya’da geçen seneye göre özellikle satılık konutlarda yaşanan değer değişimine rağmen yine çok rağbet gördüğünü belirtti.

Artan taleple birlikte kiralık konut stoklarının Türkiye genelinde düştüğünü kaydeden Görkem Öğüt, en büyük erimenin yüzde 38 ile Çanakkale’de görüldüğünü söyledi. Öğüt, bu oranın Silivri’de yüzde 35, Bodrum Torba’da yüzde 28, Antalya’da ise 25 seviyelerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Yazlık konuta talep arterken, satılık fiyatlarında yükselişler bekleniyor. Endeksa tahminine göre 2023 sonunda; Çeşme’de yüzde 25, Bodrum’da yüzde 32, Marmaris’te ise yüzde 33 seviyesinde artış yaşanacak. Ayrıca özellikle deprem sonrası dönemde çok tercih edilen İstanbul’a yakın yazlık bölgeler olan Silivri’de yüzde 41, Şile’de ise yüzde 35 seviyesinde bir değer artışı oluşacağı öngörülüyor.

Satılık yazlık konutlarda en fazla stok Nisan 2023 itibariyle 5 bin 744 adet ile Antalya’da bulunuyor. Antalya’yı 4 bin 205 ile Kuşadası, 2 bin 425 ile Alanya ve 2 bin 210 ile Bodrum takip ediyor. Kiralık yazlık konutlarda ise Nisan 2023 itibariyle en fazla stok 2 bin 68 ile yine Antalya’da. Antalya’yı bin 470 ile Bodrum, 821 ile Alanya takip izliyor.