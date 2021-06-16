Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Masada vaka sayıları ve aşılama programı var

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek. Öte yandan SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasının da başlamasıyla yeni bir rekor kırıldı. Bir günde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak.

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak. Bilim Kurulu'nda kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.30'da, toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamayla ilgili son durumu paylaştı.

GÜNLÜK REKOR KIRILDI

Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını vurgulayan Bakan Koca, şunları söyledi:

"1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk."

SGK'YA KAYITLI ÇALIŞANLAR AŞILANIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için 15 Haziran'dan itibaren aşı randevusu açıldı.

SGK'lıların da aşılanmasıyla aşılama sürecinde rekor kırıldı.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı.

Türkiye en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşı randevusu 8 aşamada yapılıyor. Sırası gelen gruplar başvurabiliyor.

Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak gönderiyor.

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabiliyor. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.

Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.