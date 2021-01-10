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Koronavirüs sonrası talep patlaması! Bir litre propolis 10 bin liradan satılıyor!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüse yakalanmak istemeyen vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Antibiyotik özelliğe sahip ve bağışıklık sistemini güçlü tutan propolis, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görmeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlü tutan ‘propolis’in litresi 10 bin TL'den satılıyor. Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolis, son 10 yılda çok tüketilen arı ürünlerinin başında gelmeye başladı.

Koronavirüs sonrası talep patlaması! Bir litre propolis 10 bin liradan satılıyor!

Koronavirüs sonrası talep patlaması! Bir litre propolis 10 bin liradan satılıyor!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüse yakalanmak istemeyen vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Antibiyotik özelliğe sahip ve bağışıklık sistemini güçlü tutan propolis, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görmeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlü tutan ‘propolis’in litresi 10 bin TL'den satılıyor. Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolis, son 10 yılda çok tüketilen arı ürünlerinin başında gelmeye başladı.

10 Ocak 2021 Pazar 12:25
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Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Antibiyotik özelliğe sahip ve bağışıklık sistemini güçlü tutan propolis, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görmeye başladı.

Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Arıcılık Eğitmeni Zeynep Yıldız Mavi, "Her yıl temmuz ve ağustos aylarında Toros Dağları'nın 2000 rakımdan yükseklerde arı kovanlarından elde edilen propolisler, aralık- ocak- şubat aylarında bir dizi işlemlerden geçirilerek sıvılaştırılıyor. Sıvılaştırılan propolisin litresi şu anda 10 bin TL'den satılıyor.

Son 10 yıl öncesine kadar bilinmeyen ve hatta atık diye arıcılar tarafından kullanılmayan propolis maddesi, şu anda vatandaşlar tarafından en çok tüketilen arı ürünleri arasında yerini aldı. Covid- 19 salgını nedeniyle propolise olan talep geçtiğimiz yıla oranla yüzde bin oranında arttı diyebiliriz" dedi.

PROPOLİS HAZIRLARKEN DİKKATLİ OLUNMALI
Propolislerin kovanların dezenfektanı olduğunu belirten Mavi, "Arının ürettiği yaklaşık 15 üründen biri olan propolise kovanların dezenfektanı da diyebiliriz. Arıların kovanlara ve tuzaklara yaptıkları propolislerin çok hijyenik bir ortamda kazıma yöntemi ile alınması gerekiyor. Propolisleri güneşte kuruttuktan sonra dünya standartları olan 30 gram propolise iki katı etil alkol veya zeytinyağı katılarak çözülür.

Bu karışım yaklaşık 20- 25 gün boyunca sıvı haline gelene kadar çalkalanır ve hazır hale getirilir. Daha sonra sıvı halde olan propolisler, süzgeçten geçirilerek küçük şişelere aktarılıp, kullanıma hazırlanır. Propolisi hazırlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Karışıma yeteri kadar propolis konulması çok önemlidir" diye konuştu.

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'
Mavi, "Son zamanlarda Covid- 19 salgın hastalığı nedeniyle insanların büyük talep gösterdiği propolis, bu yıl satış rekoru kırdı diyebiliriz. Propolisin insan vücuduna saymakla bitmeyen faydası var. En önemlileri; kanser, mide rahatsızlığı, ağız içi yaralar, diş eti rahatsızlıkları, mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı ve hücre yenileme gibi büyük faydası olan bir madde. Onun için daha önceki yıllarda satmakta zorlandığımız propolis talebine bu yıl yetişemiyoruz. Sıvı halde litresi 10 bin liradan alıcı bulan propolis, günde insan kilosunun onda biri kadar damla şeklinde tüketilerek alınabilir" ifadesini kullandı.

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