Koronavirüste müjde Antalya'dan geldi!

Antalya'dan son dakika müjdesi... Akdeniz Üniversitesi, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarında azalan ACE2 enzimini özel yetiştirilen bitkilerin yaprak hücrelerinde üretti. Bu koronavirüsü yok etmeye çalışan dünya bilim insanlarının aksine koronavirüsü yok etmeyecek ancak dünyayı tehdit eden "ölümcül olma" özelliğini ortadan kaldıracak. Organlarını hastalık süresince koruyabilen hastalar iyileşmenin ardından çökmüş bir bedenle değil, dinç bir şekilde hayatlarına devam edebilecek.

Akdeniz Üniversitesi, özellikle yoğun bakıma giren Kovid-19 hastalarında azalan anjiyontensin dönüştürücü enzim 2'nin (ACE2) yeşil bitki yaprakları hücrelerinde ürettiğini duyurdu. ABD, Japonya ve Türkiye'de sıtma, şarbon ve kuduz aşılarını üreterek patentini alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov müjdeli gelişmeyi resmen duyurdu.

ELDE EDİLECEK SAF PROTEİN İLE KALP, BÖBREK VE AKCİĞER KORUNACAK

Akdeniz Üniversitesi'nden gelen son dakika haberinde konu edilen enzimden elde edilecek saf protein, virüsün kalp, böbrek, akciğer ve bağırsağı çökerterek yol açtığı ölüm riskini yok edecek.

PROF. MAMMEDOV AÇIKLADI



Amerika, Japonya ve Türkiye'de sıtma, şarbon ve kuduz aşılarını üreterek patentini alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, Kovid-19 hastalarında özellikle yoğun bakımda tedaviye alınanlarda akciğer, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine bağlı ACE2 azaldığını söyleyerek şu son dakika açıklamalarını yaptı;

KOVİD-19'DA SON DAKİKA KRİZ, FELÇ GİBİ OLUMSUZ SONUÇLAR ORTADAN KALKACAK

"Bu enzimin azalması nedeniyle hastalarda yüksek tansiyon, kalp krizi, akciğerin zarar görmesi, beyin felci gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Hastaların söz konusu enzimin yeniden oluşmasını sağlayarak iyileşebileceklerini öngörüyoruz. Enzimin yeniden üretilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümündeki laboratuvarda nisanda çalışmalara başladık.

ÖZEL YETİŞTİRDİĞİMİZ TÜTÜN BİTKİSİNİN YAPRAKLARINDA ENZİMİ ÜRETMEYİ BAŞARDIK

Özel yetiştirdiğimiz tütün bitkisi familyasına ait "Nicotiana Benthamiana" bitkisinde enzim üretmeyi başardık. Yaklaşık yedi ay süren çalışma neticesinde yüz güldürücü sonuçlara ulaştık. Üretimi çok zor olan anjiyontensin dönüştürücü enzim 2'yi fonksiyonel aktif şekilde bitkide ürettik, çok yüksek miktarda saf protein elde ettik. Başarılı sonuca ulaştık.

SATIN ALMA YOK, KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ

Bu enzimi yurt dışından 10 mikrogramını 500 ile 700 dolar arası gibi çok yüksek bir ücret karşılığında satın alıyoruz ancak biz patentine sahip olduğumuz kendi teknolojimizle üretiyoruz ve 1 kilogram bitkiden saflaştırılmış 1 gram saf protein elde edebileceğimizi görmekteyiz. Bu enzim yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarına uygulandığında tedavilerinde olumlu sonuçlar alınacağını öngörmekteyiz." dedi.

BAKANLIK KOORDİNE EDECEK

Müjdenin geldiği Akdeniz Üniversitesinde gerek aşı gerekse enzim üretimi noktasında yapılan çalışmaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de paylaştıklarını kaydeden Mammedov, bu aşamadan sonra çalışmaların, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda yürütüleceğini kaydetti.