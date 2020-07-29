KSÜ’den personel ilanı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Akdeniz Üniversitesi 55, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 45, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 115 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 50, Kocaeli Üniversitesi 75, Malatya Turgut Özal Üniversitesi 105 Marnara Ünivertesi 80, Selçuk Üniversitesi 100, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 105 öğretim elemanı alacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Akdeniz Üniversitesi 55, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 45, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 115 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 50, Kocaeli Üniversitesi 75, Malatya Turgut Özal Üniversitesi 105, Marnara Ünivertesi 80, Selçuk Üniversitesi 100, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 105 olmak üzere 10 üniversite 830 öğretim elemanı alacak.