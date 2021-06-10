KSÜ’den taciz iddialarıyla ilgili açıklama geldi

Yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi;

“İnternet gazeteciliği yapan bir medya kuruluşunun geçtiğimiz günlerde üniversitemiz rektörlüğünü ve dolayısıyla üniversitemizi hedef alan, hak ve hukuk tanımaz, itham edici ve karalayıcı yayınları dolayısıyla kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

2017 yılında vuku bulan bir iddia ve birkaç ihbar mektubu vesilesiyle Üniversitemiz rektörlüğünce başlatılan disiplin soruşturması sonucu ve rektörlüğümüzün teklifi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 2018 yılında kamu görevinden çıkarılma cezası ile tecziye edilen bir öğretim üyemiz, Bölge İdare Mahkemesi nezdinde açtığı dava sonucunda, iddiaların ilgilinin kamu görevinden çıkarılma cezası ile tecziyesini gerektirecek düzeyde ispatlayıcı somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle tekrar görevine döndürülmüştür. Mahkeme kararını uygulamamak yasal olarak suç teşkil edeceğinden, Rektörlüğümüz ilgili mevzuat gereği, söz konusu öğretim üyesini göreve başlatmış ve ilgili mahkeme kararında vukuu sabit görülen başka bir suç nedeniyle söz konusu öğretim üyesi hakkında yeniden soruşturma açmış ve mahkeme kararıyla sabit görülen söz konusu suç için yasanın öngördüğü disiplin cezası verilmiştir.

Aynı şekilde 2018 yılı başında vuku bulan bir iddia ve birkaç ihbar mektubu vesilesiyle bir diğer öğretim üyemiz hakkında Rektörlüğümüzce disiplin soruşturması başlatılmış, soruşturma neticesinde elde edilen bilgi ve bulguların, söz konusu öğretim üyesinin kamu görevinden çıkarılma cezası ile tecziyesini gerektirecek düzeyde şüpheye mahal vermeyecek ispatlayıcı delil niteliğinde olmadığı anlaşılmış ve ilgiliye bir alt disiplin cezası verilmiştir.

Hukukun ve yasaların verdiği yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hareket eden Rektörlüğümüz, üniversitemiz içerisinde her kim tarafından işlenirse işlensin, disiplin ve ceza soruşturmasını gerektirecek her türlü fiilin takipçisi olmuş ve gereken işlemleri titizlikle yürütmüştür. Buna rağmen, dört yıl önce vuku bulmuş ve yasal takibi yapılarak sonuçlandırılmış bir ihbarın daha dün vuku bulmuş gibi gündeme taşınarak rektörlüğümüz ve üniversitemiz aleyhine kamuoyu oluşturma çabasının, basının kamuoyunu bilgilendirme görevinin bir gereği olarak düşünülmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde doğru bilgi ve belgeye dayanmayan, muhtemelen kişisel birtakım çıkar peşinde olan birilerinin hazırlayıp sunduğu bir metni haber niteliğinde görerek yayınlamanın genel ahlak ilkeleri ve basın etiğine uygun olmadığını değerlendiriyor, konunun yasal takipçisi olacağımızı bildiriyor ve böyle bir ahlak dışı yayın yapan gazeteyi şiddetle kınıyoruz.

Ailelerinin emaneti olarak gördüğümüz öğrencilerimizin bilim ve milli değerler ile donanmış bireyler olarak yetişmesi için gerekli her türlü özeni gösterdiğimizi ve göstermeye devam edeceğimizi, onlara karşı yönelecek her türlü ahlak dışı tutumların da sıkı takipçisi olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

NE OLMUŞTU?

KSÜ’deki taciz iddialarını ilişkin yapılan haberde şu detaylar yer almıştı…

KSÜ’de, daha önce bir öğretim üyesi profesörün 80’e yakın kadın öğrencilere yönelik cinsel tacizinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada skandallar zinciri ortaya çıkmış ve tacizci hocaya ödül gibi ceza verilerek görevine iade edilmişti.



Bu olayın yankısı sürerken, Fakülteye bağlı Tarih bölümünde öğretim üyesi olan İ.A. hakkında da 30’a yakın kız öğrencilere yönelik cinsel taciz iddiasıyla soruşturma açıldı. Suçlamalar üzerine üniversitede bir komisyon oluşturuldu. Komisyon araştırmasında İ.A.’nın kesin ihraç talebiyle YÖK’e sevk edilmesi kararlaştırılırken KSÜ Rektörlüğünün raporu hazırlayan komisyon üyelerine baskı sonucu İ.A.’nın ihracının engellendiği iddia ediliyor.



Öyle ki; o dönem komisyonda yer alan Doç. Dr. M.Ş.’nin bizzat rektör tarafından TÜBİTAK soruşturması öne sürülerek baskı altına alındığı ve bunun üzerine yeni raporun yönetimin istediği şekilde çıktığı ve İ.A.’nın taciz dosyasının YÖK’e gönderilmediği öğrenildi. Dosya, KSÜ Disiplin Kurulu tarafından incelenerek İ.A.’ya ‘kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası verildiği anlaşıldı.

TACİZCİ HOCA KÜÇÜK BİR CEZA İLE KURTULDU

Bu ceza da bir alt ceza olan ‘maaştan kesme’ cezasına çevrilip tacizci öğretim üyesinin önce üniversitenin tarih bölümüne sonra ise Türkoğlu Meslek Yüksek Okuluna görevlendirilerek KSÜ yönetimince ceza almaktan kurtarıldığı ortaya çıktı.

RAPORUN DEĞİŞMESİ İÇİN TÜBİTAK SORUŞTURMASI BASKI ARACI OLARAK KULLANILDI



Fakültedeki mide bulandıran kirliği ağalar bununla da sınırlı kalmıyor…



Üniversite kaynaklarının verdiği bilgiye göre; raporun değişmesi konusunda baskı gören ve daha sonra Profesörlük kadrosu verilen M.Ş.’nin TÜBİTAK tarafından tespit edilen ‘etik olmayan dergi kurma ve dergide kendi oluşturduğu kurulla birlikte yayın yapma’ suçundan hakkında soruşturma açılması için KSÜ rektörlüğüne dosya gönderilir. Bu dosya, İ.A. ile ilgili taciz skandalında komisyon raporunu değiştirmesi için M.Ş.’ye baskı aracı olarak kullanılır. M.Ş ise taciz ile ilgili ilk hazırlanan raporu geri çekerek buna karşılığında TÜBİTAK’tan gönderilen soruşturma dosyası sumen altı edilir.



