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Lpg'li araçlarla ilgili önemli düzenleme! Artık oralara girebilecekler

Mevzuata uygun LPG'li araçların AVM'lerdeki kapalı otoparklara girmesini öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Lpg'li araçlarla ilgili önemli düzenleme! Artık oralara girebilecekler

Lpg'li araçlarla ilgili önemli düzenleme! Artık oralara girebilecekler

Mevzuata uygun LPG'li araçların AVM'lerdeki kapalı otoparklara girmesini öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 14:07
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Düzenlemeye göre LPG'li araçların alınabileceği otoparkların araç giriş kısmına uygunluk işareti içeren tabela asılacak.

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliği ile, gerekli şartları sağlayan Alışveriş Merkezleri kapalı otoparklarına mevzuata uygun LPG kullanan araçları alabilecek.

İŞTE YÖNETMELİKTEKİ O ŞARTLAR;
Buna göre, LPG'li araçların alınabileceği otoparkların araç giriş kısmına uygunluk işareti içeren tabela asılacak.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları birinci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılmayacak. Bu otoparklar ile bunların giriş çıkışları, diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.

LPG'li araçların alınacağı otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenecek.

LPG'li araçların alınacağı otoparkların zemininde, uygun eğimde dere oluşturularak su drenajı sağlanacak. Bu bölümlerde ızgara sistemi kullanılmayacak. Dere sisteminin tahliye noktalarında gaz geçişini engelleyecek sifonlu rögarlar kullanılacak.

Bu otoparkları, tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulanan araçlar kullanabilecek. Araçların giriş çıkışlarında görevliler belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek. Şartları sağlamayan LPG'li araçlar bu otoparklara alınmayacak.

BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada LPG'li araçların alışveriş merkezlerine, kapalı garajlara girmesi konusunda çok ciddi bir talep olduğunu belirtmişti.

Bu konuda, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yayımladığı kuralların bulunduğunu vurgulayan Kurum, "LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Düzenlemeye uyan her işletme, LPG'li araçları kapalı otoparklara alabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

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