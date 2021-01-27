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Lübnanlı profesör Türkiye'de deve kuşu çiftliği kurdu! İsrail'e kafa tutuyor

Lübnan'da öğretim görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Prof. Dr. Samih Ezzeddine arkadaşının tavsiyesiyle deve kuşu çiftliği kurmaya karar verdi. Sakarya Kaynarca'da çiftlik kuran Ezzeddine, İsrail'in deve kuşu üretiminde önde olduğunu ve Türkiye'nin İsrail'i geçmesini istediğini söyledi.

Lübnanlı profesör Türkiye'de deve kuşu çiftliği kurdu! İsrail'e kafa tutuyor

Lübnanlı profesör Türkiye'de deve kuşu çiftliği kurdu! İsrail'e kafa tutuyor

Lübnan'da öğretim görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Prof. Dr. Samih Ezzeddine arkadaşının tavsiyesiyle deve kuşu çiftliği kurmaya karar verdi. Sakarya Kaynarca'da çiftlik kuran Ezzeddine, İsrail'in deve kuşu üretiminde önde olduğunu ve Türkiye'nin İsrail'i geçmesini istediğini söyledi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 15:19
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Lübnan'da öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Samih Ezzeddine, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde gelerek Uzakkışla Mahallesinde bir çiftlik kiraladı.

Çanakkale'de bulunan bir deve kuşu çiftliğinden 21 adet deve kuşu satın alan yatırımcı, kiraladığı 900 metrekare çiftlikte, aldığı deve kuşlarını üretime kazandırmak için beslemeye başladı.

Yaptığı araştırma sonucu deve kuşu üretiminde İsrail'in öne geçtiğini gördüğünü söyleyen Ezzeddine, Türkiye'nin deve kuşu üretiminde İsrail'i geçmesini istediği için burada yatırım yaptığını söyledi.

"ARKADAŞIM 10 DEVE KUŞU SATIN ALDI"
Arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye gelerek deve kuşu çiftliği kurduğunu söyleyen Prof. Dr. Samih Ezzeddine, "Lübnan'da öğretim görevlisi olarak çalışıyordum. Oradaki bir arkadaşım 10 deve kuşu satın aldı ve 10 anaçtan 200 anaca kadar çıktı. Daha sonra ise Avrupa'ya kadar açıldı.

"YILDA 30-120 YUMURTA YUMURTLUYOR"
Ben de bu arkadaşımın tavsiyesi ile Türkiye'ye taşındım ve deve kuşu satıl aldım. Şuanda bu deve kuşları yılda 30 ile 120 yumurta arasında yumurtluyor. Yumurtlamaya ise 2 yaşında başlıyor. Civciv olarak 1500 TL'ye satılırken, bir anaç ise 10 bin ile 12 bin TL arasında alınabiliyor. Deve kuşları ise 60 ile 80 yıl arasında yaşantısı var.

Deve kuşları koşmak için büyük alan istiyor. Ne kadar koşarsa o kadar iyi oluyorlar. Yılda 300 kilogram yem yiyorlar ve 100 kilogram alabiliyorlar. Etin kilosu ise 200 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Avrupa'ya gönderdiğimiz zaman daha farklı bir fiyat ile satışı yapılıyor. Bu yüzden yurtdışında da satmayı düşünüyoruz. Deve kuşu 1 yaşına geldiğinde 100 kilo olarak kesiliyor. Biz yakınımızda bulunan kesimhane ile anlaşma yaparak büyüyen deve kuşlarını orada keserek satacağız" dedi.

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