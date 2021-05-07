Mahalleye dadanan köpek çetesi evlerin fiyatını 60 bin lira düşürdü

Bölgede evi olan İsmail Yalçın, köpek sürüsü nedeniyle bölgenin yaşanmaz hale geldiğini ve 160 bin lira değerindeki evini 100 bin liraya elden çıkarmaya razı olduğunu söyledi.

Samsun'daki Kökçüoğlu Mahallesi sakinleri, son günlerde mahallede içerisinde türbe de bulunan mezarlığa dadanan 50'ye yakın köpek çetesi nedeniyle kabusu yaşıyor.

Şeyh Seyyid Kutbiddin Camii ve Türbesi'nin içinde yer aldığı mezarlığın köpeklerin ablukasında olduğu ve bölgeye girmenin imkansız hale geldiği belirtildi.

Mahalle sakinleri, köpeklerin önünden geçemediklerini ve saldırma vakalarının yaşandığını söyledi.

"60 BİN LİRA KADAR ZARARIM OLACAK"

Kökçüoğlu Mahallesi sakinlerinden Kaya Atıcı, mahalleli olarak hayvanlarla bir sorunları olmadıklarını ancak köpeklerin gece boyunca şiddetli havlaması nedeniyle uyumakta zorluk çektiklerini anlattı.

Bir diğer mahalle sakini İsmail Yalçın ise evinin değerinin 160 bin TL olduğunu ancak köpekler nedeniyle 100 bin liraya alıcı çıkması durumunda satacağını söyledi.

Diğer yandan başıboş köpeklerin çocuklara da saldırdığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkilerden konuya çözüm bulmasını istiyor.