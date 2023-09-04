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Mansur Yavaş adaylık konusunda net konuştu!

Türkiye, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin havasına iyiden iyiye girmeye başlarken, adaylığını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçime hangi partiden gireceği ise büyük tartışma yaratmıştı. CHP'den aday gösterilmek istenmediği için seçime İYİ Parti'den gireceği iddialarıyla ilgili konuşan Yavaş, "Aday olacaksam CHP'den olurum. Ankara'da CHP güçlü bir parti. CHP'nin gücü olmadan seçim kazanamayız" diye konuştu.

Mansur Yavaş adaylık konusunda net konuştu!

Mansur Yavaş adaylık konusunda net konuştu!

Türkiye, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin havasına iyiden iyiye girmeye başlarken, adaylığını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçime hangi partiden gireceği ise büyük tartışma yaratmıştı. CHP'den aday gösterilmek istenmediği için seçime İYİ Parti'den gireceği iddialarıyla ilgili konuşan Yavaş, "Aday olacaksam CHP'den olurum. Ankara'da CHP güçlü bir parti. CHP'nin gücü olmadan seçim kazanamayız" diye konuştu.

04 Eylül 2023 Pazartesi 09:54

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için geri sayıma geçilirken, kameralar karşısına geçerek adaylığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın CHP'den aday gösterilmek istenmediği ve seçime İyi Parti'den gireceği iddiası ses getirmişti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yavaş, "Aday olacaksam CHP'den olurum. Ankara'da CHP güçlü bir parti. CHP'nin gücü olmadan seçim kazanamayız" dedi.

"CHP İSTEMEZSE İYİ PARTİ İSTER, HATTA AK PARTİ BİLE ONU İSTER"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında, "Adaylığını açıkladı ama CHP içinde istemeyenler olduğunu biliyoruz. Çankaya Belediye Başkanı'nın da adı geçiyor. CHP istemezse İYİ Parti ister, hatta AK Parti bile onu ister" sözlerini yanıtladı.

"İYİ NİYETLİ CÜMLEME BİRAZ ALINMIŞ"

Altaylı, köşe yazısında; Yavaş cephesinden kendisine mesaj iletildiğini söyledi, "Anladığım kadarı ile bu iyi niyetli cümleme biraz alınmış" dedi ve Yavaş'ın cümlelerini aktardı.

YAVAŞ: CHP'NİN GÜCÜ OLMADAN SEÇİM KAZANAMAYIZ

Yavaş, Altaylı'ya şunları söyledi; "Aday olacaksam CHP'den olurum. Ankara'da CHP güçlü bir parti. CHP'nin gücü olmadan seçim kazanamayız."

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Mansur Yavaş Adaylık Konusunda Net Konuştu!
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