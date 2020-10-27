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Maraşlılar verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor

Allahın selamını sunarım Sayın Cumhurbaşkanım.

Maraşlılar verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor

Maraşlılar verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor

Allahın selamını sunarım Sayın Cumhurbaşkanım.

27 Ekim 2020 Salı 13:43
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2 Ekimde Konyamızın şehir hastanesi açılışını yaptınız. Mersin, Adana, G.antep hızlı tren ihalesini yaptınız. Ülkemize hayırlı olsun.

Maraşımız 1.200.000 nüfusu ile 17. Büyükşehir, Türkiyemizin 11. Arazisi olan şehridir. Her zaman Sizlere en yüksek destek verilmiş, fakat karşılığı bulmamıştır.

Bu hastanemizden bir tanesi Maraşa yakışmazmıydı, senelerden beri hızlı tren sözü verdiniz, işte ihalesi yapıldı, Maraş nerede, küçük şehirlere büyük statlar yapıldı, Maraş nerede....

Sayın Cumhurbaşkanım Maraşta 72 tane baraj yapıldı- yapılıyor, verimli araziler su altında kaldı, ekonomisi küçüldü.

Bunların hepsinin zararı oldu, yatırım gösterildi. Gözle görülür bir çalışma Göksun- Maraş yolu 2015 de bitecekti, sene 2020 daha bitmedi. Maraşlılar verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

Maraşın demir yolu berbat, hava yolu berbat(uçak inemiyor), kara yoluna mahkum, buradakiler çalışmıyor.

Sizleri yanıltıyorlar. Burada en güzel hizmet ölen kardeşlerimize ( cami, defin işlemleri, mezarlık hizmetleri, taziye sosyal hizmetleri bedava) yapılan hizmetler

Sınıf, bu memlekette hizmet almak için ölmekmi lazım.

Sayın Cumhurbaşkanım buradakilerin her konuşması aynı, kahramanlık,

7 güzel adam, din iman, bunlara her maraşlı saygı duyar. Artık egitimde istiklal üniversitesinin( 3 yıl oldu) oluşmasını, hava yolu, demir yolu, kara yolu, alt- üst geçitler, tomsuk organize sanayinin faliyete geçmesini, her yere yapılan tam donanımlı hastane, 40.000 kisilik stat, germenica mozaiklerinin gün yüzüne çıkarılıp, turizme kazandırılması gibi reel hizmetler istiyoruz. (Bu yazımı cimerede yazıyorum). Saygılarımla.

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