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Megafonla koca aradı!

Megafonla mahallesindeki kayınvalide adaylarına seslenip ‘koca arayan’ kızın görüntüleri viral oldu.

Megafonla koca aradı!

Megafonla koca aradı!

Megafonla mahallesindeki kayınvalide adaylarına seslenip ‘koca arayan’ kızın görüntüleri viral oldu.

01 Haziran 2024 Cumartesi 13:38

Sonunda bu da oldu. Bir kadın eline megafonu alıp mahalleliye ‘koca aradığını’ anons etti. Mahallenin tek bekar kızı olduğunu söyleyerek kayınvalide adaylarına seslendi.

Bekarlıktan bıktığını söyleyen kimliği belirsiz “Değerli mahalle sakinleri. Mahallenin bekar kalan tek kızı benim. Çok güzel halı silkeler, ev temizler, jilet gibi ütü yaparım. Kayınvalideme hizmette kusur etmem. Akşam çayını demlerim” diyerek kendini methetti.

Bekar oğluna kız arayan büyüklerimiz mahalle sakinlerimiz. “Kızı uzaklarda aramayın. Mahallenizin dibindeyim” diyen kadın, “Oğluna güzel bir gelin almak isteyenlerin bana ulaşması önemle rica olunur. Duydunuz mu?" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Kısa sürede viral olan o görüntüler büyük beğeni aldı.

Son Güncelleme: 01.06.2024 13:39
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Megafonla Koca Aradı!
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