Memur ve işçilerin hakları açıklandı

Yıllık enflasyon oranı sonrası memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli olmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre de memur ve işçilerin hakları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrete artış oranlarını içeren genelgeyi yayınladı. Genelgede kıdem tazminatı tavan ücreti, brüt asgari ücret ve kamu personelinin tavan ücretleriyle ilgili bilgiler de yer aldı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzasıyla yayınlanan o genelge: