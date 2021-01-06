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Memur ve işçilerin hakları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrete artış oranlarını içeren genelgeyi yayınladı.

Memur ve işçilerin hakları açıklandı

Memur ve işçilerin hakları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrete artış oranlarını içeren genelgeyi yayınladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:06
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Yıllık enflasyon oranı sonrası memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli olmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre de memur ve işçilerin hakları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrete artış oranlarını içeren genelgeyi yayınladı. Genelgede kıdem tazminatı tavan ücreti, brüt asgari ücret ve kamu personelinin tavan ücretleriyle ilgili bilgiler de yer aldı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzasıyla yayınlanan o genelge:

Son Güncelleme: 06.01.2021 18:38
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