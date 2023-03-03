Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!

Meral Akşener 6’lı masayı devirdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

Meral Akşener 6’lı masayı devirdi!

Meral Akşener 6’lı masayı devirdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

03 Mart 2023 Cuma 18:27

Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Bugünse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı.

"İYİ PARTİ BİR DAYATMAYA MECBUR BIRAKILDI"

Akşener, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor. Akşener, "En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır.

"İLK GÜNDEN BERİ AYNI KARARLILIKLA DURUYORUZ"

Ben ve arkadaşlarım ilk günden beri aynı kararlılıkla duruyoruz. Nasıl 2002 yılında milletin aleyhine plan yapanların karşısında durduysak bugün de duruyoruz. Nasıl 2010'da durduk, bugün de aynı yerde duruyoruz. Nasıl 2015'te milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de duruyoruz. Nasıl 2018'de milletimizi iki yumruk arasına alanların karşısında durduk bugün de aynı yer de duruyoruz. Nasıl 2020'de milletin tercihlerini hiçe sayanların karşısında durduk, bugün de ayın yerde dimdik duruyoruz.

"BİZİM YOLUMUZ DÜN DE AYNIYDI, BUGÜN DE AYNI"

2023 yılında milletimiz Cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, hürriyetimiz için mücadele verirken 'ceketimi assam seçilirim' diyenlerin karşısındayız. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyuran olacağımıza söz verdik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, gerçekleştiren olacağımıza söz verdik. Bu bizim kurtuluş felsefemizdir. Bu bizim temel ilkemizdir. Bu İYİ Parti'nin varoluş sebebidir. Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik. Biz ortak aklın ışığında sorunları konuşabilmeyi aklın gereği olarak gördük. Geçtiğimiz sene 5 siyasi parti ile adım attık. Türkiye için ortak dertlerimizin çözümüne yönelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Anayasa Değişikliği teklifi gibi konularda mutabakat sağladık.

"5 PARTİ, KILIÇDAROĞLU YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ"

Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik.

"ŞAHSİ HIRSLAR, TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"

Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Önce millet önce memleket demekten vazgeçmedik. Vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Olmadı, olamadı.

"BU MASA, TEK ADAYIN TASDİKİ HALİNE ÇALIŞAN NOTER MASASINA DÖNÜŞTÜ"

Son noktada altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür. Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız. Yeni asrı göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. İnatla ve ısrarla biz demeye devam edeceğiz.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır."

Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener 6’lı Masayı Devirdi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı O İsimler Tutuklandı
Kahramanmaraşlı O İsimler Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı!
Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı!
Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kahramanmaraş’ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kahramanmaraş’ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş depremlerinin dalgaları dünya'yı 4 kere dolaştı, her tur 3.5 saat sürdü
Kahramanmaraş depremlerinin dalgaları dünya'yı 4 kere dolaştı, her tur 3.5 saat sürdü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber