Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in rahatsızlığı nedeniyle programlarının iptal edildiğini tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceğini açıkladı.

Alınan bilgiye göre, ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konuldu.



Yapılan kontrollerinde enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener, tedbiren hastanede müşahede altına alındı.



Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir."