Meral Akşener: “Kaybettik, lamı cimi yok!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uluborlu Kiraz Festivali'nde 28 Mayıs seçimlerine yönelik konuştu.

Seçim yapıldığı günden beri bu konuda konuşmadığını dile getiren Akşener "İlk defa burada konuşuyorum. Sonuç itibariyle; kaybettik, lamı cimi yok. Kaybettik." dedi.

İşte Akşaner'in o sözleri:

8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşması ile maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum.

Sonuç itibariyle; kaybettik, lamı cimi yok. Kaybettik. Bu kaybetmeyi ‘seçmen bize neden oy vermedi’ diyerek, böyle bir saygısız dille aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız.

Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi; can baş üstüne. Bize düşen nedir? Şimdi, bize düşen nedir? Bu sesi daha iyi dinlemek.