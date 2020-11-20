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Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MUSİAD Expo Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararına ilişkin ilk değerlendirmesini buradaki konuşmasında yaparken, CHP'nin HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yaptığı gizli anayasa görüşmelerine de sert tepki gösterdi. Erdoğan, yargıda yeni reform paketleri için kolların sıvandığını belirtti, "En kısa sürede Meclis'e sunacağız' dedi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MUSİAD Expo Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararına ilişkin ilk değerlendirmesini buradaki konuşmasında yaparken, CHP'nin HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yaptığı gizli anayasa görüşmelerine de sert tepki gösterdi. Erdoğan, yargıda yeni reform paketleri için kolların sıvandığını belirtti, "En kısa sürede Meclis'e sunacağız' dedi.

20 Kasım 2020 Cuma 12:37
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldı. Erdoğan, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artışı ile ilgili ilk değerlendirmesini, "Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum." sözleri ile yaptı. Erdoğan, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP arasındaki gizli anayasa görüşmelerine ise ateş püskürdü, "18 yıl boyunca bu ülkede yapılan her reformun altında bizim imzamız var. Anayasamızı demokrat ve özgürlükçü bir anlayış ile defalarca değiştirdik. Yeni anayasa ile kolları sıvadık ancak CHP'nin oyunbozanlığı sebebiyle netice alamadık. Karanlık mahfillerle başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı." dedi.

Erdoğan, yargıda yeni reform paketlerinin müjdesini verdi, "En kısa sürede Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

"HER KESİME EL UZATTIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün atacağımız tohumları, yarın meyvelerini toplayabilmek için elimizdeki tüm imkanları kullanmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Salgın konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları atıyoruz. Salgının ikinci dalgasının dünyayı kasıp kavurduğu dönemde nispeten daha iyiyiz. Tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı ayakta tutuyoruz. Bu anlayış ile işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kadar her kesime el uzattık.

"DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİN ÇITASINI YÜKSELTECEK HAZIRLIKLAR İÇİNDEYİZ"

Hem salgın sorunlarını hem ekonomik sıkıntıları hep birlikte işbirliği ve dayanışma ile aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Hepimize görevler düşüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, diğer kamu kurumlarımız, özel sektörümüz bundan sonra daha güçlü şekilde birlikte çalışacak. Demokrasi ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hazırlıklar içindeyiz. 18 yıl boyunca bu ülkede yapılan her reformun altında bizim imzamız var. Anayasamızı demokrat ve özgürlükçü bir anlayış ile defalarca değiştirdik. Yeni anayasa ile kolları sıvadık ancak CHP'nin oyunbozanlığı sebebiyle netice alamadık. Karanlık mahfillerle başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı.

YARGI REFORMU: MECLİS'E EN KISA SÜREDE GETİRECEĞİZ

Yeni reformlar için hazırlıklar yapıyoruz. Yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleri ile ilgili hazırlıklar sürüyor, kısa sürede Meclis'e getireceğiz.

FAİZ KARARI YORUMU

Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Faizlerin aşağı inmesini temin etmek hedefimizdir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir, bunu böyle bilin. Faiz her şeyden önce paradan para kazanmak sureti ile insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimimiz ile birlikte tüm dikkatimizi buraya yöneltip ülkemizi bu kronik sancıdan kurtaracağız.

Yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Varlık barışı konusunda gerek yurt dışı gerek yurt içi yastık altı netiniz varsa bunları sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız ülkemiz için yeni bir ufuk sağlayacaktır.

Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız.

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