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Mersin'de dalgaların kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil yolunun bir bölümü, fırtına nedeniyle yükselen dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla dolması sonucu trafiğe kapatıldı.

Mersin'de dalgaların kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı

Mersin'de dalgaların kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil yolunun bir bölümü, fırtına nedeniyle yükselen dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla dolması sonucu trafiğe kapatıldı.

15 Aralık 2020 Salı 11:49
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Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, fırtınayla yükselen dalgaların Erdemoğlu Bulvarı'nın bir bölümünü kum ve taşlarla doldurduğunu belirtti.

İlçenin altyapısının sağlam olduğunu vurgulayan Tollu, şu ifadelere yer verdi:

"Dalga hızlı bir şekilde karaya vuruyor ve kıyıyı tahrip ediyor. Belediye garajında kurduğumuz sistemle arkadaşlarımız şu anda iş makinalarıyla tırların üzerinde teyakkuz halinde. En ufak bir sıkıntıda oraya müdahale edebilecek durumdayız. Bizim amacımız bu sıkıntıyı en az hasarla atlatmak. Allah afetinden korusun diyoruz. Gücümüz nispetinde alınabilecek bütün tedbirleri almış durumdayız. Yolun kapanan kısımlarına uyarı levhası asıldı."

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