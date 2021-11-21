Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve Arkadaşları Çocuklarla Buluştu
SANKO PARK Avm’de Pırıl Ve...
Afşin’de şebeke hattı yenileniyor
Afşin’de şebeke hattı yenileniyor
KSÜ’de yangın tatbikatı
KSÜ’de yangın tatbikatı
Dulkadiroğlu’nda Ulaşım Ağı Büyükşehir’le Güçleniyor
Dulkadiroğlu’nda Ulaşım Ağı Büyükşehir’le Güçleniyor
Değirmendere isale hattı çalışmaları tamamlandı
Değirmendere isale hattı çalışmaları tamamlandı

Mesai’de gazete okuyan yandı!

Mesai saatleri içerisinde internetten gazete okuyarak işi savsakladığı iddia edilen işçi, tazminatsız kovuldu.

Mesai’de gazete okuyan yandı!

Mesai’de gazete okuyan yandı!

Mesai saatleri içerisinde internetten gazete okuyarak işi savsakladığı iddia edilen işçi, tazminatsız kovuldu.

21 Kasım 2021 Pazar 15:04
banner459

Yıllar süren yargılamaya son noktayı koyan Yargıtay, mesai saatinde işi savsaklayan işçinin atılmayı hak ettiğine hükmetti.

Mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getirip, internetten gazete okuyan işçi, işi savsakladığı iddiasıyla işten atıldı. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, internetten gazete okumadığını savunarak, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair iddiaları reddetti. Mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi.

Kararı davacı işçi istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, işten çıkarmaya gösterilen sebeplerin somut olarak ispatlanamadığı ve bu nedenle de geçerli veya haklı fesih olamayacağına karar vererek çalışanı işe iade etti. Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek mahkeme, internetten gazete okuyarak, işe sürekli geç kalan işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Fesih bildiriminde adı geçen mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair tutanaklar tutulduğu gibi tutanak içerikleri tanıklarca da doğrulanmıştır. Bu davranışın iş yeri kurallarına uymadığı sabit olmakla birlikte eylemin haklı fesih sebebi ağırlığında olmadığı ancak işverenin bu davranışı yapan işçi ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
Mesai’de Gazete Okuyan Yandı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni korku! 14 ülkeye yayıldı!
Yeni korku! 14 ülkeye yayıldı!
Akıllara durgunluk veren ölüm!
Akıllara durgunluk veren ölüm!
Kadir inanır yoğun bakıma alındı!
Kadir inanır yoğun bakıma alındı!
Camiyi mahkemeye verdiler
Camiyi mahkemeye verdiler
Atatürk'ün Hiç Yayımlanmayan Röportajı İngiliz Arşivinde
Atatürk'ün Hiç Yayımlanmayan Röportajı İngiliz Arşivinde

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber