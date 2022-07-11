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Meteoroloji'den 17 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Vuracak

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Meteoroloji'den 17 il için yeni yağış ve sel uyarısı geldi.

Meteoroloji'den 17 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Vuracak

Meteoroloji'den 17 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Vuracak

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Meteoroloji'den 17 il için yeni yağış ve sel uyarısı geldi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Konya, Çankırı, Ankara’nın güney çevreleri, Erzincan, Kars, Ardahan, Erzurum’un kuzey çevreleri ile Adana, Osmaniye, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

METREKAREYE 75 KİLOGRAM YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Pazartesi Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden 17 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Vuracak
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