Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki illerin de arasında yer aldığı 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar!

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki illerin de arasında yer aldığı 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu.

19 Mart 2023 Pazar 13:02

Meteoroloji, içlerinde Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi depremin vurduğu illerin arasında olduğu 15 ilde sağanak yağış beklendiğine dikkat çekerek, turuncu ve sarı kodla uyarıda bulundu.

Turuncu ve sarı kodla uyarılan iller şöyle:

Adıyaman

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Batman

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diyarbakır

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Elazığ

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Gaziantep

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Hakkari

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Kilis

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Malatya

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Mardin

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Osmaniye

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Siirt

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şanlıurfa

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Şırnak

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

TURUNCU VE SARI KOD NEDİR?

Turuncu kod; "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içerir.

Sarı kod ise, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" uyarısında bulunur.

Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiden Sarı Ve Turuncu Kodlu Uyarılar!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağış şovunda yeni gelişme! "Taahhüt ettiği miktarı vermeyen ifşa edilecek"
Bağış şovunda yeni gelişme! "Taahhüt ettiği miktarı vermeyen ifşa edilecek"
Belediyeler Kahramanmaraş’ın yardımına koştu!
Belediyeler Kahramanmaraş’ın yardımına koştu!
Prof. Dr. Ejder Okumuş, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı!
Prof. Dr. Ejder Okumuş, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı!
Genç ve Başarılı Bürokrat Aziz Kömürcü Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı
Genç ve Başarılı Bürokrat Aziz Kömürcü Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı
38 günde 43 bin inşaat başladı! İl il deprem konut sayıları
38 günde 43 bin inşaat başladı! İl il deprem konut sayıları

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber