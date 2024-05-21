Meteoroloji’den 5 il için sarı kod alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 5 il için kuvvetli yağış bekleniyor.

Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkâri ve Van için sarı kod alarmı verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı uyarısında da bulundu.

Son yapılan hava tahmini baz alınarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.”

Öte yandan hava sıcaklıklarının sabit kalması beklenirken, mevsim normallerinde bir sıcaklığın yaşanacağı, iç ve batı bölgelerde ise yer yer hava sıcaklıkların yüksek seyredeceği ifade edildi. Ayrıca Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklenilmesi nedeni ile görüş mesafesinin düşmesi ve hava kalitesinin azalması da karşılaşılabilecek olumsuzluklar arasında olduğu vurgulandı.