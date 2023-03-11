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MHP'den Depremzedelere Yardım Seferberliği

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreminin vurduğu 10 ilimizde depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

MHP'den Depremzedelere Yardım Seferberliği

MHP'den Depremzedelere Yardım Seferberliği

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreminin vurduğu 10 ilimizde depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

11 Mart 2023 Cumartesi 11:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla felaketin yaşandığı ilk andan itibaren afet bölgesine giden MHP deprem heyeti çalışmalarını sürdürürken MHP il ve ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları’nın depremzedeler için yardım seferberliği devam ediyor.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Türkiye’yi yasa boğan felaketten etkilenen 10 ilimizde depremler nedeniyle büyük yıkım oluştu.

Türkiye’yi sarsan felaketin ardından ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

MHP DEPREM HEYETİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ilk günden itibaren afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürerek vatandaşları tek tek dinleyip sorunlarına çözüm arayan MHP deprem heyeti, 7.6’lık depremin merkez üssü Elbistan’daki Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Anahtar Kelimeler:
MHPden Depremzedelere Yardım Seferberliği
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