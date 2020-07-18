MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya yüzüğü

Ayasofya Camii'nin silüetinin yer aldığı yüzüğü parmağına takan Bahçeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Bahçeli, antika ürünlere olan ilgisi ile biliniyor. Ayasofya Camii, 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından kaldırılması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile ibadete açılmıştı. Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Bahçeli'nin namaza katılması bekleniyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii'nin açılış töreni öncesi, caminin siluetinden esinlenerek tasarladığı bir yüzük yaptırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.MHP'den yapılan açıklamada, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesinin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı." ifadelerine yer verildi.

AÇILIŞ TÖRENİNDE TAKACAK

Bahçeli'nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Caminin "hayırlara vesile olması" temennisinde bulunduğu belirtildi.Bu arada Bahçeli'nin, Ayasofya Camisinin 24 Temmuz'daki açılışına katılması bekleniyor.