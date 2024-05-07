MHRS'de yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Koca tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin detayların 9 Mayıs Perşembe günü basın toplantısıyla açıklanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Bakan Koca, MHRS'de yapılacak düzenlemelerin önemine vurgu yaparak, 9 Mayıs Perşembe günü tüm basın mensuplarını kapsamlı bir değerlendirme toplantısına davet etti.

Konuyla ilgili yapılan toplantılarda alınan kararların ayrıntılarını açıklamayan Koca, perşembe günü gerçekleşecek basın toplantısında sağlık sistemi ve yönetim koordinasyonu hakkında tüm adımların detaylı bir şekilde paylaşılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı, vatandaşları en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceklerini belirterek, yeni düzenlemelerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını söyledi.