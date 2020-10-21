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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere flaş uyarı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere flaş uyarı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere flaş uyarı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 11:43
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Bakan Selçuk, paylaşımında velileri uyardı. Selçuk, "Çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile velileri uyardı. Selçuk, öğrencilerin evde sağlıklı kahvaltı etmesine özen gösterilmesini istedi.

BAKAN SELÇUK'TAN VELİLERE UYARI

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

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